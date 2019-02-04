Xiaomi подтвердила разработку нового игрового смартфона

Директор по продукту Xiaomi Вонг Тенг Томас подтвердил разработку второго поколения игрового смартфона Xiaomi Black Shark 2. Об этом он сообщил на странице в Weibo.
Кодовое имя девайса — Skywalker. Характеристики устройства не сообщаются. По слухам, он получит флагманский чип последнего поколения Snapdragon 855 и не менее 8 Гб оперативной памяти. Из коробки устройство будет работать на Android Pie.
Первое поколение Xiaomi Black Shark вышло весной 2018 года. Некоторое время смартфон был самым мощным на рынке с 272 тыс. баллов в бенчмарке Antutu. Он оснащён 5,99-дюймовым дисплеем, процессором Snapdragon 845 и 6 Гб оперативной памяти.
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