Видимо, новый суббренд китайской компании займётся не только выпуском бюджетных аппаратов.

Суббренд Xiaomi Redmi выпустит флагман на Snapdragon 855 в этом году. Об этом сообщил топ-менеджер компании Лю Вейбин в Weibo.

К посту он прикрепил фото с совещания в компании. Остальные характеристики смартфона и точная дата выхода не называются. Указано только то, что он будет премиальным.

Ранее Redmi частично отделился от Xiaomi. Теперь под ним будут выходить смартфоны начального и среднего уровней, тогда как Xiaomi будет выпускать флагманские устройства. Видимо, в компании решили частично нарушить правила.

Первым смартфоном субаренда стал Redmi Note 7. Он интересен камерой на 48 МП, экраном Full HD+ и разъёмом USB-C при стоимости всего 150 долларов. На международный рынок девайс пока не вышел.