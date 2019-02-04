Новые MacBook получат клавиатуру, которая не боится крошек

Клавиатура нового поколения решит все проблемы предшественниц: крошки и пыль не попадут под клавиши, а краска не сотрётся.

Apple запатентовала клавиатуру для MacBook, которая решит все проблемы клавиатуры "бабочка". Об этом сообщает MacRumors.

Комплектующая будет представлять собой единый стеклянный лист с выступающими накладками. Это обезопасит от попадания крошек и пыли под клавиши — пользователь минует проблемы с залипанием.

Сами клавиши будут выгравированы под стеклянным листом. Это позволит избежать стирания краски и упростит процесс легализации ноутбуков под конкретный регион.

Когда именно появится такая клавиатура на MacBook, не сообщается. Возможно, мы увидим эту комплектующую уже в ноутбуках 2019 года.

В MacBook Pro 2018 Apple также частично решила проблему с залипанием клавиш с помощью силиконовой прослойки. Она окружает механизм клавиши, таким образом защищая её от попаданий мелких частиц пыли и добавляя конструкции прочности.