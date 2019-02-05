Моя жизнь не будет прежней. Эксперты доказали, что смартфон нельзя сушить в рисе

Рис не впитает в себя всю жидкость. А чем дольше в устройстве находится вода, тем хуже.

Эксперты iFixit развеяли миф о том, что рис помогает восстановить работоспособность смартфона после попадания воды в корпус.

Выяснилось, что рис и гречка даже могут навредить устройству. На фото показана материнская плата, которую пытались высушить рисом. В итоге контакты в ней повредились настолько, что она не подлежит ремонту.

Если в смартфон попала вода, первое, что надо сделать, — высушить его. Медлить нельзя. Несколько часов в рисе только навредят ему.

Даже если вам удастся восстановить работу смартфона с помощью риса, это ненадолго. Спустя небольшой промежуток времени он снова начнёт лагать или вовсе выйдет из строя.