Xiaomi Mi 9 с тройной камерой появился на живых фотографиях

Смартфон будет интересен количеством сенсоров и внутриэкранным сканером отпечатка пальца.

Xiaomi Mi 9 распознали на живом фото. Снимок выложен на сайте Slash Leaks.

Внешне смартфон соответствует ранее полученным слухам. Камера с тремя модулями расположена вертикально, под ней расположена светодиодная вспышка.

Ожидается, что Xiaomi Mi 9 представят этой весной. Он должен получить 6,4-дюймовый OLED-экран, чип Snapdragon 855, аккумулятор на 3500 мАч, камеру на 48+12 Мп и сенсор ToF для создания 3D-снимков.

Главная особенность смартфона — отсутствие сканера отпечатка пальца на задней панели. У этой модели датчик будет находиться в экране.

Xiaomi Mi 8 представили 31 мая 2018 года. Он был оснащён 6,21-дюймовым экраном, корпусом в стиле iPhone X и тогда топовым чипом Snapdragon 845.