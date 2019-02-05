Смартфоны прошли все тесты и лишились неисправных деталей. Они стоят примерно на 100 долларов дешевле новых.

Apple начала продажи восстановленного iPhone X, передаёт iCrarified. Смартфон появился на сайте компании в разделе Certified Refurbished.

Девайс, как и оригинал, предлагается в двух модификациях: 64 ГБ за 769 долларов и 256 ГБ за 899 долларов. Он также доступен в двух цветах: чёрном и белом.

Страница смартфона есть только на английской версии сайта компании. У российских ресейлеров также можно найти восстановленные iPhone X. Они стоят на 5 тысяч дешевле оригинальных.

Восстановленные смартфоны перед поступлением в продажу проходят те же тесты на качество, что и новые. Все неисправные детали в них заменяются.