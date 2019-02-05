iOS 13 с тёмной темой появилась на изображениях

Дизайнер показал, как может выглядеть следующая версия операционной системы Apple с новым оформлением.

Дизайнер Максимос Ангелакис представил концепт iOS 13 с тёмной темой. Рисунки основаны на последних слухах и инсайдах.

Он показал, какими могут быть интерфейсы рабочего стола, папок с иконками, настроек, контактов, стриминговых сервисов, сообщений, почты, App Store, Safari и прочих приложений.

Как и в программах / операционных системах с таким оформлением, фон оказался чёрным, а шрифт и пиктограммы белыми. Причём панели или меню чуть светлее самого фона.

Ранее авторитетное издание Bloomberg сообщило, что в iOS 13 появится тёмная тема. Также её добавят и в Android 10. Ранее она была доступна только на прошивках производителей.