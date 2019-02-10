iPhone тотально подешевели в России. Брать или присмотреться к Android?

Смартфоны Apple стали более доступны для российских пользователей. Лайф составил гид для тех, кто уже присматривается к девайсам.

В начале февраля российские ретейлеры снизили цены на ряд iPhone на российском мобильном рынке. Во-первых, наши потребители оказались не готовы покупать их за те суммы, что были выставлены на старте продаж. Во-вторых, близятся праздники 14 февраля, 23 Февраля и 8 Марта, а новый смартфон Apple всегда считался одним из самых желанных подарков.

После масштабного снижения цены, кажется, стали более приемлемы. Разбираемся, какой из подешевевших iPhone стоит брать и есть ли смысл покупать его вместо китайских моделей.

iPhone XS — выбор по умолчанию

Цена: 80–106 тысяч рублей

Внешне смартфон — чистая копия предшественника iPhone X, удивить нечем. Абсолютно тот же дизайн, из новых уникальных возможностей — только функция Depth Control, которой можно регулировать степень размытости фона в портретном режиме съёмки.

Ругать XS тоже не за что, даже если не говорить про характеристики. Относительно X автономность стала выше, камера лучше: в ней увеличили угол обзора и размер пикселей, поэтому она захватывает больше пространства и лучше снимает ночью.

Пожалуй, единственный минус XS — как раз X, который ещё не исчез с витрин даже после снятия с производства. 4S, 5S и 6S удивляли Siri, Touch ID и 3D-Touch, а тут, заплатив на 15 тысяч меньше, вы не лишитесь чего-то необходимого. Логично, что среди новых моделей эта продаётся хуже всех.

iPhone XS Max — премиальность, да и только

Цена: 90–117 тысяч рублей

Абсолютно тот же смартфон, что и XS, только с увеличенной диагональю экрана и ценой на 10 тысяч выше.

Правда, непонятно, что делать с этой диагональю. Выбор Android с большим дисплеем легко аргументируется разделением экрана и оконным режимом — можно одновременно смотреть видео и скроллить ленты соцсетей, тогда логично взять большой смартфон. Разработчики iOS по непонятной причине уже три года игнорируют эти возможности.

XS Max — смартфон для тех, кому важно иметь в руке последний iPhone и чтобы это бросалось в глаза. Видимо, этого достаточно. По данным MixPanel на начало января, именно эта модель была самой продаваемой среди новых. Конечно, смотреть видео в полноэкранном режиме на большом OLED-экране приятнее и удобнее, но за такие деньги хотелось бы больше функций.

iPhone XR — экономия и все топовые возможности

Цена: 60–70 тысяч рублей

Девайс с одной камерой, LCD-экраном и жирными рамками стал бестселлером Apple в четвёртом квартале 2018 года, по данным CIRP.

Его особенность в том, что у Apple получилось урезать характеристики не в ущерб функциональности. XR оснащён теми же камерами, что и XS, только без телеобъектива, мощнейшим A12 Bionic, Face ID, поддерживает быструю и беспроводную зарядку. Сильнейшая сторона устройства — автономность. Он лучший среди всех iPhone по этому показателю и точно проживёт весь день, если не нагружать его играми.

Смартфон лишился оптического зума и получил портретный режим с ограничениями: та же Depth Control есть, но система распознаёт только человека. Животных или неживой предмет придётся снимать в обычном режиме или с помощью стороннего софта.

Недостатка в нём нашлось два: толщина корпуса и громкость динамика. Тактильные ощущения — то, что всегда заставляло любить iPhone. Покупатели XR вряд ли ощутят эти эмоции. Звук слабоват, есть вероятность не услышать будильник, а YouTube без наушников придётся смотреть почти на полной громкости.

iPhone 8 — когда есть сильное желание сэкономить

45–54 тысячи рублей

Смартфон по-прежнему актуален, несмотря на надоевший дизайн. За почти полтора года в продаже он был самым популярным iPhone в мире и перебивал продажи XR.

Как и в случае XS, главный минус "восьмёрки" — присутствие iPhone 7 с металлическим корпусом и ценой на 5 тысяч дешевле. Зато в этой модели серьёзно улучшены характеристики, и это видно: камера снимает лучше, экран гораздо ярче и динамик громче. Также у неё есть поддержка быстрой и беспроводной зарядок (которые покупаются отдельно).

Слабая сторона iPhone 8 — автономность. При активном пользовании соцсетями, мессенджерами и стриминговыми сервисами заряда вряд ли хватит до конца дня, а при сильных нагрузках вроде игр и видео смартфон может сесть и после обеда.

iPhone 8 Plus — хорош, но его время ушло

50–60 тысяч рублей

Модели Plus ушли в прошлое с приходом эпохи безрамочности. Покупать смартфон с толстыми рамками в 2019 году — немного странно. Даже если вы мобильный геймер, они вряд ли вам что-то дадут: сенсорные кнопки расположены как раз по бокам, с безрамочником до них удобнее дотянуться.

Функционально 8 Plus очень хорош. В нём стоят мощный чип A11 Bionic, камера с улучшенной светосилой относительно 7 Plus и оптическим зумом, а также лучшей автономностью после XR. Но всё же время толстых рамок ушло. Безрамочный смартфон — совершенно другие визуальные ощущения. В итоге этот аппарат подойдёт только для консерваторов, не желающих переходить с кнопки "Домой" на Face ID.

Почему нужно брать iPhone, а не Android?

Бесспорных причин три:

Безопасность. iOS — закрытая система, поэтому в ней нет вирусов. Вероятность найти в скачанном приложении вредоносное ПО минимальна, ваши личные данные останутся при вас. Также Face ID на голову выше 3D-сканеров лица на Android, которых могут обмануть макеты лиц и даже похожие люди, не близнецы.

Поддержка обновлений. Этой осенью iOS 12 получил iPhone 5s, смартфон 2012 года. И пользователи отмечают, что с новой осью смартфон стал только быстрее. Android-девайсы, в свою очередь, получают обновления операционной системы в течение двух лет и патчи безопасности в течение трёх. После смартфон желательно обновить. В этом и есть главное преимущество устройств Apple: их покупка — это инвестиция как минимум на четыре года вперёд. Единственное, о чём придётся побеспокоиться, — это батарея, которую в любом смартфоне приходится менять хотя бы раз в полтора года.

Простота iOS. Операционную систему больше всего любят за её удобность. Лучше всего ситуацию иллюстрируют камеры. Google Pixel 3 и флагманы Huawei потрясают качеством ночных фото, но они делаются в специальном режиме съёмки, который надо активировать, открыв настройки камеры. С iPhone не нужно разбираться в режимах и можно даже не знать о существовании меню настроек камеры, он выдаёт достойные фото в любых условиях, нужно просто нажать на затвор.

Есть ли аргументы за Android?

Конечно.

В нём есть программные возможности, о которых мечтают пользователи iOS. Это те же разделение экрана и оконный режим — в таком случае большая диагональ экрана оправдывается, удобно одновременно смотреть видео и читать соцсети.

К этому пункту относятся и камеры. Android-производители разрабатывают отдельные режимы съёмки. Самый популярный — ночной, который уже есть во флагманах Huawei, Xiaomi и Google Pixel. С ним в условиях недостаточной освещённости смартфоны снимают с высокими детализацией и резкостью. Также многие из них оснащены искусственным интеллектом, распознающим объект в кадре и подстраивающим параметры съёмки. В общем, это одновременно и плюс, и минус. Если вам интересна мобильная фотография и нравится лазать в настройках, Android — определённо ваш выбор.

Это удобные виджеты, которые можно поместить на рабочем столе вместе с иконками. Это возможность до неузнаваемости кастомизировать прошивку, устанавливать другие и записывать телефонные звонки без помощи стороннего софта.

В 2019 году некоторые оболочки не тормозят Android, а действительно её улучшают. Как минимум это MIUI и One UI. Мы уже писали о преимуществах прошивки Xiaomi. При покупке Android лучше сразу полазать в настройках, можно найти много приятных мелочей. К примеру, в Vivo NEX есть такое: делаешь пальцем кружок на выключенном экране — загорается фонарик, кружок в обратную сторону — фонарик выключается.

Производители Android-смартфонов, в частности из Китая, более щедры. В коробке обязательно лежит быстрая зарядка, если есть её поддержка, и чехол. Как правило, это прозрачный силиконовый аксессуар, со временем становящийся жёлтым, но на первое время приемлемо. К тому же Apple продаёт такой же для XR за 3 тысячи рублей.