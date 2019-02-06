Фронталка больше не нужна? Samsung готовит Galaxy Note с камерой на стилусе

Журналисты нашли патент корейской компании с необычным улучшением цифрового карандаша.

Samsung запатентовала стилус S Pen с камерой для флагмана Galaxy Note. Об этом сообщает Patently Mobile.

Камера будет стоять на верхнем конце карандаша. На нём расположатся не одна кнопка, а две: одна будет использоваться для затвора, а другая — для зума.

Возможно, с наличием такого аксессуара Samsung сможет отказаться от селфи-камеры, говорит PhoneArena. Так, компания выпустит Galaxy Note с передней панелью без каких-либо вырезов.

Возможно, стилус с камерой мы увидим уже в Galaxy Note 10 этим летом. У какого именно поколения появится этот аксессуар, информации нет.

Ранее сообщалось, что Samsung выпустит свой первый смартфон с выдвижной камерой. Это также позволяет максимально уменьшить рамки и миновать вырезы.