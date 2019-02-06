В России продано рекордное количество китайских смартфонов

Российский ресейлер поделился статистикой продаж смартфонов в минувшем году и отметил рост спроса на модели из Поднебесной.

В 2018 году было продано более 30 миллионов смартфонов, из них 40% приходится на устройства из Китая. Об этом сообщает объединённая компания "Связной | Евросеть" в пресс-релизе.

Рост прибыли от смартфонов из Поднебесной в 2018 году составил 70% и достиг 145 миллиардов рублей. В натуральном выражении продажи выросли на 36% и достигли 12 миллионов проданных экземпляров. Самыми популярными китайскими брендами у россиян стали Honor и Huawei, Xiaomi, Meizu.

Рост спроса на смартфоны из Китая объясняется несколькими причинами. Бренды начали активно продвигаться на российском рынке, а также наиболее оптимальное соотношение цены и качества.

— Качество китайских смартфонов уже на протяжении долгого времени не вызывает нареканий. Покупатели хвалят их высокую производительность в совокупности с доступными ценами и современным дизайном, — говорит вице-президент по продажам объединённой компании "Связной | Евросеть" Давид Борзилов.

Китайские смартфоны пользовались большой популярностью в киберпонедельник. Honor View 20 128 Гб, Xiaomi Redmi 6A и Honor 8X вошли в топ-5 товаров с самым большим оборотом.

Ранее Лайф сопоставил двух самых популярных производителей бюджетных мобильных устройств из Китая — Xiaomi и Huawei. У обоих есть большие преимущества и недостатки.