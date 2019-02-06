Представлены 230 новых эмодзи, которые появятся в смартфонах в 2019 году

Дизайнеры уделят особое внимание людям с ограниченными возможностями. В ассортименте смайлов появятся слуховой аппарат и протезы.

Emojipedia представила 230 новых эмодзи, которые будут выпущены в 2019 году.

Среди новых смайликов появятся зевающее лицо, сжатая рука и держащиеся за руку люди, цвет кожи каждого отдельно можно будет менять. Обновления с новыми эмодзи начнут поступать в апреле и продолжат выходить до конца года.

Также создатели смайлов не забыли о людях с ограниченными возможностями. Мы увидим эмодзи протезов, слуховых аппаратов, людей на инвалидных колясках разной формы и незрячих с тростью.

В 2018 году новыми эмодзи особенно удивила iOS 12.1. В ней появилось больше 70 новых смайлов, а больше всех отрезонировало пьяное лицо.