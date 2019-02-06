Бюджетный Xiaomi удивит качеством ночных фотографий

На смартфоне в скором времени появится ночной режим съёмки. Так, в условиях недостаточной освещённости он выдаст качественные снимки.

Xiaomi подтвердила, что бюджетный смартфон Mi 8 Lite получит ночной режим съёмки. Об этом сообщает Gizmo China.

В нём устройство сможет снимать в условиях недостаточной освещённости с высокой детализацией и резкостью с минимальным количеством шумов. Дата появления этой возможности в смартфоне не сообщается.

Ранее этот режим получил слайдер Xiaomi Mi MIX 3. Также компания сообщила, что данную программную возможность также получит ещё один бюджетник Mi 8 SE.

Аналогичные функции есть у устройств Huawei и Google Pixel. Второй бренд уже дважды поиздевался над iPhone X, сравнив его ночные фото со своим смартфоном.