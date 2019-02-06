Смотри, Google. Apple показала возможности камеры новых iPhone на видео

Известный режиссёр продемонстрировал возможности съёмки смартфона в ролике, посвящённом китайскому Новому году.

Apple показала возможности съёмки новых iPhone в режиме Smart HDR. Видео размещено на канале компании.

В режиме Smart HDR камера делает сказу несколько снимков и накладывает их друг на друга. Так получаются фото с повышенными детализацией и освещённостью. Режим есть на iPhone XS, XS Max и XR.

Видео приурочено к китайскому Новому году. О возможностях Smart HDR рассказывает известный режиссёр Цзя Чжанке.

Ранее компания Google высмеяла качество съёмки ночью на iPhone. Она сравнила кадры у iPhone X и Google Pixel 3, у второго получаются кадры с гораздо большей освещённостью.