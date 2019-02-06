Женщина подала в суд на Apple из-за сломавшейся зарядки для iPhone

Жительница Калифорнии Моника Эмерсон подала коллективный иск на Apple из-за неисправности зарядки от iPhone 7. Женщина обвиняет компанию в стимуляции продаж новых аксессуаров. Об этом сообщает MacRumors.
iPhone 7 был куплен в ноябре 2016 года. В октябре 2017-го адаптер, лежавший в коробке, перестал работать. При подключении указано, что этот аксессуар не поддерживается устройством.
Эмерсон уверена, что так Apple заставляет пользователей покупать новые зарядки. Она указала в следствии, что производитель специально обновил операционную системы, чтобы запретить использование старых зарядных устройств.
Женщина обвинила производителя смартфонов в нескольких нарушениях. Она требует, чтобы производитель публично объявил об умышленном отключении старых зарядок и выплатил большой штраф.
Предполагается, что Эмерсон постоянно пользовалась оригинальной зарядкой. Если это так, то следствие может затянуться. Если же она подключала устройства сторонних производителей, то Apple будет оправдана.
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