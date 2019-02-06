Кажется, Apple обойдёт запрет на продажу iPhone 7 и 8 в Германии

Компания, как и в случае с Китаем, обновит софт, чтобы устранить элементы, из-за которых её признали виновной в нарушении патентных прав.

Apple сообщила магазинам электроники из Германии, что iPhone 7 и 8, а также их Plus-версии вновь появятся на витринах в течение четырёх месяцев. Об этом сообщает GSMArena.

Получается, компания обновит программное обеспечение и изменит те элементы, из-за которых её признали виновной по делу о нарушении патентов. Аналогичным образом она поступила в Китае, там по-прежнему продаются "запрещённые модели".

Ранее Apple признали виновной в деле о нарушении двух патентов Qualcomm. Один связан с возможностью редактирования фото, другой — с управлением приложениями с помощью сенсоров экрана.