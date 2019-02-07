Samsung Galaxy S10 и S10+ появились на живых фотографиях

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Samsung Galaxy S10 и S10+ появились на живых фотографиях

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Фото: © twitter@VenyaGeskin1

Новинки будут интересны количеством камер, расположением селфи-камер и разъёмом для наушников.

Инсайдер Вениамин Гескин в "Твиттере" выложил живые фото Samsung Galaxy S10 и S10+.

Главная особенность смартфонов — "дырявый" экран. Селфи-камера размещена справа вверху, сервисные пиктограммы из этой области смещены к центру.

Оба смартфона получили изогнутый дисплей, тройную камеру и разъём для наушников. Разговорный динамик расположен под верхней рамкой.

Устройства представят 20 февраля в Сан-Франциско. Скорее всего, предзаказы откроются уже 21 числа, на следующий день после показа.

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