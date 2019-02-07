Samsung Galaxy S10 и S10+ появились на живых фотографиях

Инсайдер Вениамин Гескин в "Твиттере" выложил живые фото Samsung Galaxy S10 и S10+.
More Galaxy S10 / S10+ Live Photos— Ben Geskin (@VenyaGeskin1) February 6, 2019
Notice fingerprint icon on S10+ lock screen pic.twitter.com/7MYhm61JDw
Главная особенность смартфонов — "дырявый" экран. Селфи-камера размещена справа вверху, сервисные пиктограммы из этой области смещены к центру.
Оба смартфона получили изогнутый дисплей, тройную камеру и разъём для наушников. Разговорный динамик расположен под верхней рамкой.
Устройства представят 20 февраля в Сан-Франциско. Скорее всего, предзаказы откроются уже 21 числа, на следующий день после показа.
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