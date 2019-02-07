Бюджетный Sony с экраном 21:9 появился на официальных изображениях

Кажется, японская компания готовит не один смартфон с необычным соотношением сторон дисплея.

Немецкий сайт WinFuture опубликовал официальные рендеры Sony Xperia XA3 с соотношением сторон экрана 21:9.

Sony Xperia XA3 official render with 21:9 'CinemaWide' display



Finally an Android phone without a chin? (but huge top bezel )



(images via https://t.co/uPin99JFJB) pic.twitter.com/Ve5vY0kqML — Ben Geskin (@VenyaGeskin1) February 6, 2019

Аналогичные пропорции дисплея получит XZ4. Примечательно, что, судя по рендерам, у XA3 не будет "подбородка", зато останется толстая верхняя рамка.

По слухам, у устройства будет 5,99-дюймовый экран, чип Snapdragon 660, 4 Гб оперативной памяти и аккумулятор на 3500 мАч. Сканер отпечатка расположится на боковой грани, разъёма для наушников не будет.