Бюджетный Sony с экраном 21:9 появился на официальных изображениях

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Бюджетный Sony с экраном 21:9 появился на официальных изображениях

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Фото © Twitter/@VenyaGeskin1

Кажется, японская компания готовит не один смартфон с необычным соотношением сторон дисплея.

Немецкий сайт WinFuture опубликовал официальные рендеры Sony Xperia XA3 с соотношением сторон экрана 21:9.

Аналогичные пропорции дисплея получит XZ4. Примечательно, что, судя по рендерам, у XA3 не будет "подбородка", зато останется толстая верхняя рамка.

По слухам, у устройства будет 5,99-дюймовый экран, чип Snapdragon 660, 4 Гб оперативной памяти и аккумулятор на 3500 мАч. Сканер отпечатка расположится на боковой грани, разъёма для наушников не будет.

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