14-летний подросток нашёл способ кражи паролей в Apple macOS

Операция осуществляется с помощью специальной программы. Ранее хакеры также пользовались ей. Тинейджер обнаружил новую уязвимость.

14-летний подросток из Германии Линус Хенце обнаружил уязвимость в macOS, позволяющую расшифровать пароли. Процесс взлома он показал на видео, передаёт Forbes.

Расшифровать данные можно с помощью программы KeySteal. С ней Хенце получил пароли от всех сохранённых на компьютере учётных записей.

Ранее хакеры также получали доступ к личным данным пользователей с помощью KeySteal. Та уязвимость была устранена, но Хенце нашёл новую.

Подросток сказал, что не сообщит Apple об уязвимости и продолжит искать подобные ошибки. Он хочет, чтобы на операционных системах компании появилось приложение, где программисты получали бы вознаграждения за найденные уязвимости.