Популярные приложения на iPhone уличили в записи экрана и сборе данных

Некоторая информация при сохранении не шифруется, так она может легко попасть к злоумышленникам.

Журналисты TechCrunch уличили ряд приложений в записи экрана iPhone и сборе данных со смартфона.

Программы Hollister, Air Canada, Expedia и Hotels.com используют платформу Glassbox. Она позволяет анализировать активность пользователя. Так приложения имеют возможность собирать данные с клавиатуры и записи экрана.

Выяснилось, что информация собирается для продвижения рекламы. Важно, что в некоторых случаях данные не шифруются, и доступ к ним способны получить третьи лица. Таким образом, хакеры могут узнать паспортные данные жертвы, место проживания, электронную почту и пароли от аккаунтов.

Ранее 14-летний энтузиаст из Германии обнаружил уязвимость в macOS, с помощью которой можно расшифровать пароли от всех сохранённых аккаунтов на компьютере.