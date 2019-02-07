Эксперты рассказали, как быстро смартфоны устаревают и когда нужно их менять

Производителей мобильных устройств обвиняют в умышленном замедлении своей продукции. Специалисты рассказали, как долго телефоны должны сохранять ликвидность.

Издание Hi-tech Mail.ru выяснило у экспертов, как быстро смартфоны изнашиваются и как часто стоит их менять.

Ранее в Госдуме потребовали проверить мобильные устройства Apple и Samsung на предмет умышленного замедления для стимуляции продаж новых моделей. Антимонопольная служба Италии уже выписала штраф брендам в 15 миллионов евро.

СТО "Лаборатории Lexand" Кирилл Сергеев считает, что смартфон любого бренда живёт три года. Он устаревает уже за год использования — некоторые новые приложения оптимизированы под более мощное железо и работают на прошлогодних моделях медленнее, чем на новых. На второй год придётся заменить аккумулятор, на третий смартфон будет заметно медленнее, а после третьего года полностью устареет — он останется в рабочем состоянии, но многие приложения будут уже не доступны.

Алексей Карпов, ведущий эксперт сервисной службы "Ситилинк", говорит, что продвинутому пользователю необходимо менять смартфон из-за программного обеспечения:

— К примеру, Android 6 ещё актуален, хотя уже выпущена версия Android 9. Но использование аппаратов с предыдущими версиями приводит к ограничениям в работе ПО, мессенджеров. Для устройств на iOS поддержка обновлений осуществляется лучше, соответственно, версии сохраняют актуальность дольше. Другие факторы, которые приводят к замене устройств, — появление современных мощных игр, необходимость записи видео высокой четкости с высокой частотой кадров (60 к/с и выше). В этом случае модели с новейшими процессорами можно выбирать каждые 18–24 месяца.

Генеральный директор "Фотосклад.ру" Алексей Банников считает, что смартфоны быстро устаревают из-за постоянной погони брендов за улучшениями характеристик. Всего за несколько лет устройство может стать неактуальным из-за недостаточно большого объёма оперативной и встроенной памяти, качества фото или скорости.

Также Банников рассказал, как понять, что пора менять телефон. Нужда в новом устройстве появляется, когда смартфон либо перестает работать совсем, либо не держит заряд батареи, либо подвергается механическим повреждениям.

Денис Сорокин, генеральный директор "Ленремонт", убеждён, что производители действительно заставляют гаджеты устаревать:

— Год назад разоблачение прогремело на весь Интернет, — говорит эксперт. — Доказали, что каждая новая прошивка тормозила iPhone, заставляя покупать новый.

Напомним, в прошлом году вокруг Apple разразился скандал из-за замедления iPhone. Компания аргументировала это тем, что так она предотвращает появление лагов, случайной перезагрузки и выключение на морозе. Пользователи не поверили и подали ряд судебных исков. Сейчас в iOS замедление можно отключить.