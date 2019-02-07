Samsung снизила цену смартфона с четырьмя камерами

Модель с самым большим количеством камер и бюджетным процессором стала ещё доступнее.

Samsung во второй раз снизила цену субфлагмана с четырьмя камерами Galaxy A9 (2019) в Индии. Об этом сообщает Gizmo China.

Теперь стоимость смартфона в Индии составляет около 433 долларов. Ранее производитель снизил цену на модель в самом начале 2019 года.

Урезание цены связано со скорым выходом других субфлагманов. Компания точно готовит Galaxy A9 Pro (2019) с "дырявым" дисплеем Infinity O.

Возможно, скоро стоимость смартфона упадёт и в России. Цена устройства в нашей стране также была снижена в начале года. Если на старте продаж осенью смартфон стоил 40 тысяч рублей, то сейчас у официальных ретейлеров его можно взять за 30 тысяч.

Galaxy A9 (2019) интересен четырьмя камерами. В нём есть основной сенсор, широкоугольный, телеобъектив и сенсор для определения фокусного расстояния. Девайс оснащён бюджетным процессором Snapdragon 660, 6,3-дюймовым AMOLED-экраном и аккумулятором на 3800 мАч. Лайф отреагировал на выход смартфона с четырьмя камерами.