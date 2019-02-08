Apple устранила баг в FaceTime, позволявший прослушивать собеседника

Компания из Купертино обновила операционные системы для смартфонов и компьютеров, где устранила критическую ошибку в программном обеспечении.

Apple устранила баг в FaceTime, позволявший прослушивать разговоры собеседника, в iOS 12.1.4 и macOS Mojave 10.14.3. Об этом сообщает MacRumors.

Обновления операционных систем доступны к установке. Чтобы посмотреть наличие апдейта на iPhone, пройдите по: "Настройки" —> Основные —> Обновление ПО. На Mac: Системные настройки" —> "Обновление ПО".

В этих апдейтах разработчики вновь активировали групповые звонки. На других версиях они по-прежнему недоступны. После обнаружения бага групповые звонки были временно отключены. Как оказалось, уязвимость появилась именно из-за этой возможности.

Ошибка в предустановленном приложении FaceTime позволяла видеть изображение с камеры собеседника и слышать звук с микрофона во время набора. Так, пользователь, знавший об этой уязвимости, мог подсмотреть за абонентом, которому он звонит, и прослушать его.