Открылись предзаказы слайдера Xiaomi с беспроводной зарядкой в комплекте

Китайский флагман с необычными форм-фактором и комплектацией наконец добрался до России.

"М.Видео" и "Эльдорадо" первыми в России открыли предзаказ слайдера Xiaomi Mi MIX 3. Об этом сообщается в пресс-релизе. Оформить его можно на сайте одного из ресейлеров.

Mi MIX 3 официально появляется в нашей стране. Возможность заказать устройство продлится с 7 по 13 февраля. 14-го числа, в День всех влюблённых, слайдер станет доступен для покупки.

Особенность смартфона — раздвижной корпус и, как следствие, экран без вырезов. Он также интересен начинкой Snapdragon 845 и камерой, которая вошла в топ-3 лучших на рынке по DxO Mark. Ранее стало известно, что производитель кладёт в комплект к Mi MIX 3 беспроводную зарядку.

Есть вероятность, что на выставке MWC компания покажет версию смартфона с 5G. Она уже была анонсирована на презентации.