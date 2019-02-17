Конкуренты Galaxy S10? Самые ожидаемые смартфоны этой весны

Уже 20 февраля Samsung представит три смартфона Galaxy S10. Флагман определённо получит много внимания. Но среди Android-смартфонов в ближайшее время появятся и другие премиальные устройства. Рассказываем, какие модели появятся на витринах уже этой весной и что в них интересного.

Huawei P30 Pro

Предшественник — P20 Pro вывел мобильную фотографию на новый уровень. Трёхкратный оптический зум, пятикратный гибридный ночной режим, в котором получаются фото в условиях недостаточной освещённости с высокими детализацией и резкостью, — это про камеру прошлогоднего хита.

Модель этого года явно продолжит дело P20 Pro. В ней будет не три модуля, а четыре, также камера получит десятикратный оптический зум, о чём явно будет много говориться.

А вот внешность смартфона остаётся загадкой. Скорее всего, он получит каплевидный вырез и тонкую нижнюю рамку. Наверное, главное изменение в экстерьере — отказ от сканера отпечатка на передней панели. В P20 Pro он использовался для навигации, но занимал слишком много места. Логично в эпоху безрамочности максимально разгрузить переднюю панель. Какой будет крышка, неизвестно. Велика вероятность, что там разместятся четыре камеры. Ранее в Сеть выложили рендеры, где сенсоры расположены вертикально, а светодиодная вспышка — с краю. Инсайдер Вениамин Гескин назвал картинку фейком.

Насчёт качества девайса нет сомнений. Очевидно, что Huawei снова удивит и порадует фанатов. Правда, их смартфоны не лишены минусов. Как минимум напрашивается редизайн прошивки EMUI. При включении смартфона первое, что хочется сделать, — кастомизировать оболочку.

LG G8 ThinQ

Корейский бренд делает очень противоречивые смартфоны. К примеру, в G7 ThinQ при наличии 6,1-дюймового LCD-экрана с высоким разрешением стоял аккумулятор всего на 3000 мАч, из-за чего девайс садился всего за 10 часов работы. Также в смартфоне за 70 тысяч рублей не было стереодинамиков.

В начале февраля XDA Developers представили рендеры G8 ThinQ, который должны представить на MWC-2019 в конце февраля. И его дизайн уже сомнительный: в 2019 году у флагмана будет две камеры, скорее всего с широкоугольным объективом без зума, и прошлогодняя "челка". Корпус, судя по рисункам, также останется толстым.

Зато в смартфон добавят 3D-сканер лица. Известно, что фронтальная камера получит ToF-сенсор для определения фокусного расстояния до объектов. В Android 10 будет встроенная поддержка сканера лица. Видимо, эта возможность в ближайшее время будет актуальной.

Ещё одной фишкой корейца станет дисплей-динамик. OLED-экран воспроизведёт звук. Подобную технологию мы видели в Vivo NEX и Xiaomi Mi MIX. У тех смартфонов были максимально уменьшены верхние рамки, и выбор дисплея-динамика был технической необходимостью. У G8 ThinQ это решение нуждается в осмыслении — аппарат выйдет с "бровью". Посмотрим, что скажут менеджеры на презентации.

По характеристикам всё стандартно для флагмана. Начинкой станет Snapdragon 855, объём оперативной памяти составит 6 ГБ, ёмкость аккумулятора — 3500 мАч. Фишкой флагманов LG всегда был звук — по качеству динамиков они одни из лучших на рынке, а в комплект кладётся очень достойная гарнитура. Также сообщается, что смартфон поддержит систему бесконтактного управления жестами.

Однозначно оценить смартфон корейцев до выхода нельзя. К ним лучше приглядываться очень осторожно. После презентации желательно посмотреть несколько обзоров и потом уже принять окончательное решение.

Sony Xperia XZ4

Это самая странная премьера MWC-2019. XZ4 будет Android-смартфоном, наконец-то лишившимся подбородка, но взамен получит толстую верхнюю рамку.

Особенность смартфона — пропорции экрана. Он будет первым аппаратом с соотношением сторон 21:9. Это кинематографические пропорции, и у вас будет возможность смотреть видео во весь дисплей без чёрных полосок, также с длинным экраном будет удобно скроллить соцсети. Интрига в том, насколько окажется удобен такой экстерьер.

Смартфон оснастят тройной основной камерой и флагманским чипом последнего поколения Snapdragon 855, дисплей станет изогнутым. Также в нём появится управление жестами и функция Side Sense из XZ3 — вызов дополнительного меню тапом по краю экрана.

Вопрос: что будет лежать в комплекте? XZ3 порадовал быстрой беспроводной зарядкой, но разочаровал проводной. В комплекте лежит обычный адаптер на 5 Ватт, быстрый надо брать отдельно. Причём телефон поддерживает не привычную Qualcomm Quick Charge, а USB Power Delivery, достать которую намного проблематичнее.

Nokia 9 Pure View

HMD Global могла представить флагман ещё летом, его презентация откладывалась несколько раз. Компания точно покажет новые мобильные устройства на MWC-2019, есть очень большая вероятность, что Nokia 9 Pure View будет одной из премьер.

Его особенность — пять основных камер с расположением по кругу в форме револьвера. На передней панели будут широкие верхняя и нижняя рамки. Как бы архаично это ни смотрелось, многим пользователям такая эргономика понравится из-за неприязни к любого вида вырезам.

Помимо этого, в нём будут стоять 5,99-дюймовый OLED-экран, 6-8 ГБ оперативной памяти и аккумулятор на 4150 мАч. Сканер отпечатка расположится в экране. Из неприятных моментов — прошлогодний Snapdragon 845, что может негативно сказаться на продвижении смартфона.

Xiaomi Mi 9

Китайский бренд презентует флагманы линейки Mi в первой половине года. Mi 9 покажут 20 февраля, в один день с Galaxy S10. И он вполне способен перевести внимание на себя.

Mi 9 будет оснащён тройной камерой. Xiaomi уже говорила, что в этом году смартфоны будут удивлять качеством фото. Тем более DxO Mark высоко оценивал возможности съёмки прошлогодних новинок Mi 8, Mi MIX 2S и Mi MIX 3.

Также устройство окажется интересно внутриэкранным сканером отпечатка и 25-ваттной быстрой зарядкой. Его начинкой станет Snapdragon 855, объём оперативной памяти составит 6 ГБ.

Самой привлекательной частью смартфона Xiaomi снова окажется цена. По данным, полученным из китайской соцсети Weibo, аппарат будет стоить от 450 долларов США. Видимо, Xiaomi опять решила сделать убийцу флагманов. Mi 8 в этом деле преуспел — в Китае на старте продаж его раскупили за полминуты.

У смартфонов компании есть хронический недостаток — оптимизация прошивки. MIUI — одна из самых продуманных оболочек, но на новых смартфонах часто встречаются недоработки: у Xiaomi Mi 8 после выхода, у Redmi Note 6 Pro при просмотре видео в полноэкранном режиме с одной стороны углы были скруглёнными, с другой — острыми. Разработчики со временем устраняют подобные ошибки, но такие моменты могут испортить первое впечатление о девайсе.

ASUS ZenFone 6

Информации о смартфонах крайне мало. Обычно производитель выпускает флагман, смартфон среднего и среднебюджетного уровней. Самой привлекательной, очевидно, будет первая.

В начале февраля одна из моделей с тройной камерой и градиентным корпусом появилась на фото. Позже она же уже в чёрном корпусе появилась на другом снимке на фоне коробок. Судя по ним, ZenFone 6, как и Nokia 9 PureView, предложат экраны без вырезов и корпуса с широкими рамками.

Больше информации о смартфонах нет. В прошлом году ZenFone 5Z стал достойным флагманом. В начале весны он был самым доступным устройством на Snapdragon 845, фишка того устройства — оптимизация. Искусственный интеллект регулировал производительность, звук и энергопотребление. Так, смартфон показал отличные производительность и автономность, а по звуку стал одним из лучших на рынке.

Xiaomi Black Shark 2

Компания подтвердила факт разработки второго игрового смартфона. Первое поколение вышло в апреле прошлого года, второе, предположительно, представят в тот же промежуток времени. Характеристики смартфона неизвестны. Скорее всего, он получит топовый чип Snapdragon 855 и 8 ГБ оперативной памяти.

Игровые смартфоны выделяются оригинальным экстерьером с толстым корпусом и подсветками и более совершенной системой охлаждения, что делает мобильный гейминг более комфортным. Естественно, к производительности также особые требования. Первый Black Shark был самым мощным смартфоном на момент выхода, а по итогам года занял девятое место в рейтинге самых мощных мобильных устройств.