Призёров Олимпиады-2020 в Токио наградят медалями из смартфонов

Японский сотовый оператор принимает у пользователей старую электронику для переработки и выплавки медалей.

Организационный комитет Олимпийских и Паралимпийских игр 2020 года в Токио сообщил, что медали будут изготовлены из переработанной электроники. Об этом сообщает The Verge.

В кампании участвует местный сотовый оператор NTT DOCOMO. Люди сдают ему старые устройства на переработку для изготовления медалей. Уже собрано более пяти миллионов смартфонов. Общая масса металла составляет 47 488 тонн.

Программа продлится до 31 марта этого года. Медали будут изготовлены этим летом. Олимпийские игры пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа.