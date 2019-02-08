Пользователи новых iPhone массово жалуются на трещины в стёклах камеры

На форуме Apple набирает популярность тема, где владелец смартфона компании сообщил о разбитом стекле, закрывающем камеру.

Пользователи iPhone XS и XS Max жалуются на появление трещин в стёклах, защищающих камеры.

Владелец нового флагмана Apple рассказал о своей ситуации на официальном форуме компании. За несколько часов под постом появилось более 200 комментариев, где пользователи сообщили о такой же проблеме.

В прошлом году с подобной проблемой столкнулись пользователи iPhone X. Стекло камеры трескалось даже при аккуратном пользовании без падений и ношения в одном кармане с жёсткими предметами вроде ключей.

Самое неприятное в этой ситуации — цена ремонта. Apple отказывается бесплатно ремонтировать смартфоны, а замена стекла стоит $499 — это половина цены нового iPhone.