И iPhone попался. Эксперты назвали самые опасные смартфоны

Специалисты замерили уровень излучения у нескольких десятков мобильных устройств и назвали те, у которых он как минимум вдвое превышает допустимую норму.

Немецкая федеральная служба по защите от радиации назвала смартфоны с самым высоким уровнем излучения. Об этом сообщает Gizmo China.

Лидером оказался бюджетный смартфон 2017 года Xiaomi Mi A1 с уровнем излучения 1,75 ватт на килограмм, на втором месте расположился OnePlus 5T с 1,68 ватт на килограмм, а замкнул тройку Xiaomi Mi Max 3 с 1,58 ватт на килограмм.

Далее, соответственно, расположились OnePlus 6T, HTC U12 Life, Xiaomi Mi Mix 3, Google Pixel 3 XL, OnePlus 5, iPhone 6, Sony Xperia XZ2 Compact, HTC Desire 12/12+, Google Pixel 3, OnePlus 6, iPhone 8, Xiaomi Redmi Note 5 и ZTE AXON 7 mini.

В Германии рекомендуемый уровень излучения — 0,6 ватт на килограмм. Почти все перечисленные смартфоны как минимум вдвое превышают этот показатель, следовательно, они могут считаться вредными для здоровья.

Ранее блогер канала JerryRigEverything назвал самые хрупкие смартфоны 2018 года. Ими стали OPPO Find X, Huawei Mate 20 Pro и iPad Pro. Да, среди смартфонов также оказался и планшет Apple.