Ариана Гранде снялась в рекламе Apple, представ в необычном виде

Компания выпустила ряд роликов с музыкантами, показав возможности анимированных смайликов, созданных на основе лица пользователя.

Apple выпустила три рекламных ролика анимированных аватаров Memoji с участием популярных музыкантов.

На официальном YouTube-канале компании появились Memoji Арианы Гранде, Халида и Florida Georgia Line. Аватары исполнили их самые популярные песни.

Memoji — это анимированные эмодзи, дополнение к Animoji. Они создаются на основе лица владельца устройства и могут в точности повторять его движения. Такая возможность появилась в iOS 12.

Ранее стало известно, что в iOS 12.2 появились 4 новых "анимодзи"— кабан, жираф, акула и сова. Теперь пользователям iPhone доступны 24 "анимодзи", включая новые.