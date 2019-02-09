Ариана Гранде снялась в рекламе Apple, представ в необычном виде

Apple выпустила три рекламных ролика анимированных аватаров Memoji с участием популярных музыкантов.
На официальном YouTube-канале компании появились Memoji Арианы Гранде, Халида и Florida Georgia Line. Аватары исполнили их самые популярные песни.
Memoji — это анимированные эмодзи, дополнение к Animoji. Они создаются на основе лица владельца устройства и могут в точности повторять его движения. Такая возможность появилась в iOS 12.
Ранее стало известно, что в iOS 12.2 появились 4 новых "анимодзи"— кабан, жираф, акула и сова. Теперь пользователям iPhone доступны 24 "анимодзи", включая новые.
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