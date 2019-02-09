Xiaomi отреагировала на обвинения в повышенном уровне излучения у смартфонов

По словам пресс-службы компании, устройства соответствуют нормам, установленным в различных регионах.

Пресс-служба Xiaomi прокомментировала обвинения в слишком высоком уровне электромагнитного излучения у Mi A1 и других смартфонов, сообщает РИА "Новости".

Ранее Немецкая федеральная служба по защите от радиации назвала смартфоны с самым высоким уровнем излучения. На первом месте расположился Xiaomi Mi A1, на третьем — Mi Max 3, на шестом — Mi MIX 3.

В пресс-службе отметили, что компания заботится о здоровье пользователей и строго соблюдает все установленные нормы. На рынках, следующих ограничениям Совета Европейского Союза в 2,0 Вт на килограмм, уровень излучения Mi A1 составляет 1,75 Вт на килограмм. В регионах, где следуют нормативам Федеральной комиссии по связи США, максимальный результат теста для Mi A1 составил 1,26 Вт на килограмм.

Mi A1 — бюджетный смартфон 2017 года. Его особенность — чистый Android, без сторонних прошивок. Телефон, как и вся линейка, выпускался по программе Android One.