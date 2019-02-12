Назван самый красивый iPhone

Большинство пользователей Apple по-прежнему отдают предпочтение каноничному дизайну 2012 года.

Пользователь форума Reddit выложил фото со всеми iPhone и попросил назвать модель с самым удачным дизайном.

Пост набрал больше 400 комментариев. Большинство юзеров отдало предпочтение сразу трём телефонам: 5, 5S и SE. Напомним, все три модели имеют схожий дизайн.

Пользователи ресурса считают, что при создании новых смартфонов Apple в плане экстерьера нужно отталкиваться именно от 5, 5S и SE.

Всех трёх устройств уже нет в продаже. Напомним, осенью прошлого года после выхода iPhone XS, XS Max и XR был снят с производства SE.