Новый баг в iOS 12 выводит из строя iPhone

Достаточно надиктовать пять дефисов голосовому ассистенту, и устройство начнёт перезагружаться.

В iOS 12 нашли очередной баг, выводящий iPhone из строя. Его заметил пользователь "Твиттера".

Нужно открыть клавиатуру, выбрать голосовой набор и пять раз надиктовать слово "дефис". После этой команды телефон начинает перезагружаться.

В какой именно версии iOS появилась ошибка, не сообщается. Apple пока не отреагировала на жалобы пользователей.

Это не первый случай, когда комбинация символов выводит iPhone из строя. Ранее Mac iPhone и MacBook неадекватно реагировали на символ "జ్ఞ‌ా" (на языке телугу означает "знак").