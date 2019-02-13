Названа дата ближайшей презентации Apple

Список устройств, которые будут показаны на этом мероприятии, до сих пор не оглашён.

Весенняя презентация Apple состоится 25 марта в Театре Стива Джобса в Купертино. Об этом сообщают Buzzfeed News.

Мероприятие пройдёт в формате мини-презентации. Список устройств, которые будут показаны, не называется. Возможно, это будут AirPods 2 и обновлённый iPad Mini.

Ранее сообщалось, что презентация пройдёт в начале апреля. Также стали известны даты проведения конференции WWDC. По полученной информации, основная презентация состоится 3 июня, конференция продлится до 7-го числа.