Какой смартфон подарить на 23 Февраля. Выбираем сердцем и кошельком

Люди всё чаще дарят смартфоны на праздники. Ассортимент богат, есть привлекательные доступные модели. Впереди 23 Февраля и 8 Марта. Лайф собрал пять лучших моделей в качестве подарка.

iPhone XS. Цена: 81–106 тысяч рублей.

Самый оптимальный вариант — среди новых iPhone. Удобные габариты, никаких ограничений и экономии, а также приемлемая цена. XS Max — огромный, XR — жирный: оба слишком на любителя. Вероятность того, что разочарует экстерьер XS, минимальна: аппарат тонкий и миниатюрный. Если важно обозначить новый iPhone, можно взять смартфон в золотистом корпусе.

Производительность, автономность, камера — все чуть лучше, чем в iPhone X. У объективов увеличен угол обзора, они захватят больше пространства. Также увеличен размер пикселей, они пропустят больше света, а вы — более качественные ночные фото. Приятная особенность — возможность Depth Control, позволяющая регулировать степень размытости фона на готовом снимке.

Ещё один плюс смартфона кроется в отсутствии минусов. Простая и удобная операционная система, камера соответствует своему времени, производительность высочайшая, экран — один из лучших на мобильном рынке. Цена может смущать, но, заплатив за него столько, вы подарите отличный девайс, который позволит забыть о выборе смартфона минимум на три года.

Samsung Galaxy S9+. Цена: 56–67 тысяч рублей.

Если нет возможности подождать выхода серии S10, это самый оптимальный вариант. Эстетичный корпус с изогнутым дисплеем и удобным сканером отпечатка, двойная камера с оптическим зумом и изменяемой диафрагмой, флагманская производительность, отличный экран — всё это про S9+.

В начале года он получил Android Pie с новой, переосмысленной оболочкой One UI. Обзорщики отмечают, что она крайне удобная и продуманная до мелочей. Там есть ночная тема, снижающая нагрузку на глаза и энергопотребление. Интерфейс переосмыслен так, чтобы пользователь задействовал только нижнюю часть экрана, удобно при пользовании большим телефоном. Меню настроек также частично изменено. Как говорят журналисты 9To5Google, этот апгрейд сделал его удобнее.

Звук — один из лучших на рынке. Кроме того, компания не следует за временем, а думает о практичности. Так, инженеры оставили разъём для наушников, а в комплекте лежит достойная гарнитура.

Минус смартфона — разве что автономность. Он точно доживёт до вечера, а при умеренном пользовании — проработает и сутки, но конкуренты из Huawei могут прожить двое суток. В остальном это отличный подарок, который порадует внешним видом, предложит все необходимые возможности и решит вопрос о выборе телефона на несколько лет.

Honor Play. Цена: 20 тысяч рублей.

Это аналог Pocophone F1 от Huawei — бюджетный смартфон с топовым чипом, рассчитанный на геймеров и гиков.

Аппарат работает на Kirin 970, что стоит в Mate 10 Pro и P20 Pro, а также оснащён программой GPU Turbo, что ещё в полтора раза увеличивает производительность, а также снижает энергопотребление на 30%. Это позволяет играть в PUBG Mobile и Asphalt 9 на максимальных настройках графики.

Производительность — не единственный плюс модели. Она оснащена 6,3-дюймовым IPS-экраном с пропорциями 19,5:9, разрешением Full HD+ и плотностью пикселей 409ppi — это гарантирует качественный показ изображения. С аккумулятором на 3700 мАч энергии с запасом хватит на сутки.

Корпус тоже можно отнести к сильным сторонам. Он выполнен из металла и не покрыт стеклом, что позволяет пользоваться телефоном без чехла. По габаритам напоминает iPhone 7 Plus. Это уже на любителя.

Минус смартфона — камера. Днём и в хорошо освещённом помещении получаются качественные снимки, как и у любого смартфона дороже 15 тысяч в 2019 году, ночью результат хуже: снижается резкость, появляются шумы.

Также у Huawei очень компромиссная оболочка. В EMUI 9 регулировать громкость звонков и будильника можно только в разделе настроек, в дизайнерских решениях нет единства. Впрочем, с высочайшей производительностью, качественным экраном, высокой автономностью и NFC он без проблем находит свою аудиторию.

Xiaomi Redmi 5 Plus. Цена: 9–14 тысяч рублей.

Смартфон для тех, кто отдаёт последние деньги на подарок. Лучше заплатить за подешевевший среднебюджетник, чем брать аппарат начального уровня. Здесь железо поприличнее, что обеспечит более быстрой работой, а на некоторых комплектующих всё же не экономили.

Достоинство Redmi 5 Plus — 5,99-дюймовый экран Full HD+, обеспечивающий качественный показ контента. Он выделял девайс в сегменте 10–15 тысяч рублей, а после понижения до 9 тысяч является абсолютным лидером в своём ценовом уровне.

Redmi 5 Plus работает на Snapdragon 625, это ещё один плюс устройства. С этим чипом можно играть в требовательные игры на минимальных настройках, а аккумулятор на 4000 мАч позволяет пользоваться аппаратом без подзарядки до полутора суток.

Минусы у смартфона, безусловно, есть. На камере явно сэкономили — качественные снимки получаются через раз, детализация, диафрагма и резкость нередко подводят, вряд ли полученные фото захочется опубликовать в "Инстаграме". Также в нём стоит древний разъём microUSB, куда кабель втыкается только одной стороной. У смартфона нет чипа NFC — придётся носить пластик. В остальном у Xiaomi получилось создать телефон с идеальным соотношением цены и всех необходимых характеристик.

Xiaomi Mi MIX 2S. Цена: 23–32 тысячи рублей.

Полноценный флагман с идеальным соотношением цены и качества, а также свежим, оригинальным дизайном. Расположение селфи-камеры на нижней рамке — и плюс, и минус девайса. С одной стороны, инженеры обошлись без "чёлки" и создали очень узнаваемый телефон, с другой — делать селфи неудобно, поскольку нужно перевернуть устройство, а затем проделать это обратно. В общем, на любителя.

Зато остальные возможности бескомпромиссны. Mi MIX 2S получил керамический корпус — приятные ощущения, когда держишь его в руке. Сканер отпечатка расположен в небольшом углублении. В отличие от Mi MIX 3 — его очень легко нащупать.

По остальным характеристикам тоже нет вопросов. Snapdragon 845, качественный IPS-экран с насыщенными цветами, камера одна из лучших на рынке по версии DxO Mark: детализация высокая, ночью минимум шумов и высокая резкость при высокой светочувствительности, есть оптическая стабилизация, что улучшит качество видео.

MIUI — одна из лучших оболочек на Android. Для понимания: Redmi Note 6 Pro и Mi A2 — почти одинаковые смартфоны, но первому отдают предпочтение исключительно из-за прошивки. Там удобно кастомизированы ползунки громкости и при желании можно найти много приятных мелочей.