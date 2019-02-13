В России появились первые наушники, напечатанные на 3D-принтере

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В России появились первые наушники, напечатанные на 3D-принтере

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Фото © Blade 

Производитель отмечает, что аксессуары были созданы из особого материала для качественной передачи звука.

В продаже в России появились первые наушники, напечатанные на 3D-принтере, — FiiO FA7, сообщил производитель.

<p>Фото © <a href="https://www.headphone-earphone.reviews/2019/01/08/fiio-fa7-quad-ba-iem-review/" target="_blank">Headphone &amp; Earphone Reviews</a></p>

Для создания аксессуаров использовалась особая технология трёхмерной печати — DLP, позволившая добиться идеального совпадения и согласованности обоих наушников. Корпус выполнен из эпоксидной смолы медицинского класса.

<p>Фото © <a href="http://www.blade.ru/" target="_blank">Blade</a></p>

Аксессуары доступны в двух цветах: чёрном и красно-синем. В комплекте идут кабель, 12 пар амбушюров разных размеров и два кейса для переноски — жёсткий и мягкий. Рекомендованная цена наушников в России — 25 690 рублей.

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