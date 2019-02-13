В продаже в России появились первые наушники, напечатанные на 3D-принтере, — FiiO FA7, сообщил производитель.
Для создания аксессуаров использовалась особая технология трёхмерной печати — DLP, позволившая добиться идеального совпадения и согласованности обоих наушников. Корпус выполнен из эпоксидной смолы медицинского класса.
Аксессуары доступны в двух цветах: чёрном и красно-синем. В комплекте идут кабель, 12 пар амбушюров разных размеров и два кейса для переноски — жёсткий и мягкий. Рекомендованная цена наушников в России — 25 690 рублей.
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