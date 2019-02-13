Продажи смарт-часов выросли в 1,5 раза из-за функций контроля за здоровьем

Аналитики подсчитали продажи и прибыль с носимых девайсов в США. Оба показателя значительно увеличились.

Функции для контроля здоровья увеличивают спрос на смарт-часы в США. Об этом сообщает NPD Group.

Продажи смарт-часов в Штатах выросли на 60% в 2018 году. Доходы с продаж аксессуаров увеличились до 5 миллиардов долларов, это в полтора раза больше, чем было годом ранее.

Лидерами в индустрии смарт-часов остаются Apple, Samsung и Fitbit. Суммарно их доля рынка составляет 88%.

Напомним, в сентябре 2018 года вышли Apple Watch Series 4. Они умеют распознавать падение носителя и вызывать скорую, если он долго лежит. Также у них есть возможность замера ЭКГ.

Также в Сети часто набирают популярность истории, когда умные часы спасали жизнь владельцам, фиксируя аномальные показатели.