В один день с Galaxy S10. Названа дата презентации Xiaomi Mi 9

Китайский производитель смартфонов готовит устройство с тройной камерой и внутриэкранным сканером отпечатка.

Презентация Xiaomi Mi 9 состоится 20 февраля в один день с Samsung Galaxy S10, передаёт GSMArena.

Компания начала рассылать приглашения журналистам. Презентация пройдёт чуть раньше, чем у Samsung. Мероприятие будет транслироваться на официальном YouTube-канале компании.

Xiaomi Mi 9 получит флагманские характеристики. Его начинкой станет флагманский чип последнего поколения Snapdragon 855, объём оперативной памяти составит 6 или 8 Гб, ёмкость аккумулятора — 3500 мАч. В комплекте будет лежать быстрая зарядка на 32 Вт.

Особенностью устройства станет внутриэкранный сканер отпечатка. В Mi 9 будет тройная камера с вертикально расположенными сенсорами, на передней панели разместится уменьшенная "чёлка". Ранее девайс появлялся на живых фото. Ожидается, что минимальная стоимость аппарата составит 436 долларов.