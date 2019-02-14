Три дня без подзарядки. Назван смартфон с самой высокой автономностью

Бюджетник от Motorola в тесте на автономность продержался без подзарядки почти вдвое дольше, чем iPhone XR.

Moto G7 Power стал смартфоном с самым долгим временем работы без подзарядки, сообщают эксперты PhoneArena.

Они протестировали 11 смартфонов, поставив одинаковую яркость экрана и запустив на них одни и те же приложения. Moto с отрывом стал лидером.

Смартфон продержался 20 часов и 8 минут. На втором месте с серьёзным отставанием разместился iPhone XR — 11 часов и 1 минута. На третьем расположился OnePlus 6T с 9 часами и 52 минутами. Далее соответственно идут iPhone XS Max, Samsung Galaxy Note 9, iPhone XS, Google Pixel 3, Galaxy S9+, Google Pixel 3 XL, Galaxy S9 и LG V40 ThinQ.

Moto G7 Power получил аккумулятор на 5000 мАч. Он способен работать без подзарядки в течение трёх дней. Это смартфон среднебюджетного сегмента, он стоит всего 250 долларов, или 16,7 тысячи рублей.