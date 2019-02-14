В приложениях Xiaomi появится тёмная тема

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В приложениях Xiaomi появится тёмная тема

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Фото: © twitter.com/FoneArena

Ночной интерфейс появился в последней бета-версии прошивки китайской компании. Он снизит нагрузку на глаза и энергопотребление на смартфонах с OLED-экраном.

Разработчики прошивки Xiaomi MIUI 10 тестируют тёмную тему в предустановленных сервисах. Об этом сообщает FoneArena.

Ночной интерфейс появился в "Звонках", "Сообщениях", "Контактах", "Калькуляторе", "Заметках" и прочих приложениях. Дата выхода стабильной версии не сообщается.

Тёмная тема будет доступна не на всех смартфонах. Её точно не получат модели Mi 4, Mi 5 и Redmi Note 3 Pro.

MIUI 10 вышла в сентябре 2018 года. В ней разработчики переосмыслили регулировку звука и панель многозадачности. Для регулировки громкости не нужно открывать раздел настроек, а открытые приложения отображены в виде платки.

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