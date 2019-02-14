В приложениях Xiaomi появится тёмная тема

Ночной интерфейс появился в последней бета-версии прошивки китайской компании. Он снизит нагрузку на глаза и энергопотребление на смартфонах с OLED-экраном.

Разработчики прошивки Xiaomi MIUI 10 тестируют тёмную тему в предустановленных сервисах. Об этом сообщает FoneArena.

MIUI 10 Global Beta ROM brings Dark Mode to some system apps https://t.co/19oFrDBDwk pic.twitter.com/8ekjYbKxhl — FoneArena Mobile (@FoneArena) 14 февраля 2019 г.

Ночной интерфейс появился в "Звонках", "Сообщениях", "Контактах", "Калькуляторе", "Заметках" и прочих приложениях. Дата выхода стабильной версии не сообщается.

Тёмная тема будет доступна не на всех смартфонах. Её точно не получат модели Mi 4, Mi 5 и Redmi Note 3 Pro.

MIUI 10 вышла в сентябре 2018 года. В ней разработчики переосмыслили регулировку звука и панель многозадачности. Для регулировки громкости не нужно открывать раздел настроек, а открытые приложения отображены в виде платки.