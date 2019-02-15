Названы самые популярные гаджеты в День всех влюблённых

Ресейлер исследовал покупки россиян. Люди дарили друг другу смартфоны, планшеты и носимую электронику.

Объединённая компания "Связной | Евросеть" проанализировала продажи с 11 по 14 февраля и выяснила, какие технологические подарки дарили россияне в День всех влюблённых.

В этот период продажи в магазинах "Связной" и "Евросеть" выросли на 25% по сравнению с предыдущей неделей. Чаще всего товары приобретали мужчины — 52% против 48%. Их средний чек вырос на 19% по сравнению с прошлым годом и составил 15 115 рублей. Средний чек женщин — 14 415 рублей, показатель увеличился на 11%.

Самыми популярными товарами у мужчин оказались: Huawei Band 3 Pro (смарт-браслет), Huawei MediaPad M5 (планшет) и iPhone SE 32 Gb соответственно. У женщин в топ-3 попали: Honor 8X, Xiaomi Amazfit Bip (смарт-часы) и iPhone XR 64 Gb соответственно. Самым дорогим товаром у мужчин стал iPhone XS Max 512 Gb (116 990 руб), у женщин — Samsung Galaxy S8 (39 990 руб).

Ранее производитель онлайн-касс "Атол" исследовал покупки россиян перед Днем всех влюблённых. Самыми популярными товарами оказались ювелирные изделия, парфюмерия и цветы.