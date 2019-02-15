Samsung представила свой самый тонкий планшет с поддержкой Bixby

Это устройство среднего класса, которое может похвастаться габаритами и автономностью.

Samsung презентовала планшет Galaxy Tab S5e. Видео с его представлением доступно на YouTube-канале компании.

Это самый тонкий планшет компании. Толщина его корпуса — всего 5,1 мм. Устройство весит 400 грамм, диагональ экрана составляет 10 дюймов, дисплей выполнен по технологии Super AMOLED, его разрешение — 2560 x 1600 пикселей.

Galaxy Tab S5e работает на операционной системе Android 9 Pie. Также это первый планшет компании с поддержкой голосового ассистента Bixby 2.0.

Планшет позиционируется как устройство среднего класса. Он работает на процессоре Snapdragon 670 средней мощности. Ёмкость аккумулятора составляет 7040 мАч, это обеспечит его 14,5 часа работы без подзарядки.

Отгрузки в магазины электроники начнутся во втором квартале 2019 года. Минимальная стоимость устройства составит 400 долларов.