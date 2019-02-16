Apple обвинили в смерти человека из-за взрыва iPad

Согласно обвинению, из-за возгорания аккумулятора планшета в доме произошёл пожар.

Жительница Нью Джерси Джулия Мео подала в суд на Apple из-за смерти отца. Об этом сообщает Patently Apple.

Мужчина погиб в своем доме при пожаре. Женщина полагает, что возгорание произошло из-за iPad.

Если причиной взрыва действительно станет планшет, Apple понесёт ответственность за смерть человека. Мео требует денежной компенсации за смерть человека и оплату судебных издержек в случае победы.

Модель iPad женщина не назвала. Также неизвестно, подвергалось ли устройство замене аккумулятора и с помощью какой зарядки питалось: оригинальной или стороннего производителя.

Литий-ионные батареи могут взрываться. Правда, такое случается редко: в среднем на 10 миллионов аккумуляторов приходится один взорвавшийся.