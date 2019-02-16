Кажется, Apple скоро выпустит iPhone XS и XS Max в новом цвете

Часть прибыли с продажи устройств в новых корпусах пойдёт в фонды по борьбе со СПИДом.

Кажется, Apple готовит iPhone XS и XS Max в красном цвете эксклюзивно для Китая. Об этом сообщает wccftech со ссылкой на пост в Weibo.

Производитель недоволен продажами своих смартфонов в этой стране. Скорее всего, это попытка стимуляции продаж. Появятся ли красные iPhone XS и XS Max в других странах, неизвестно. Смартфоны будут выпускаться под маркой PRODUCT (RED), часть выручки пойдёт на благотворительность.

iPhone XR получил такую расцветку на старте продаж. Как правило, Apple выпускает телефоны в этих корпусах спустя некоторое время после выхода. iPhone 8 и 8 Plus, появившиеся в продаже в сентябре 2017 года, получили красную расцветку в апреле 2018-го.