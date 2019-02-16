СМИ: Новые AirPods выйдут вместе с AirPower этой весной

В наушниках будут усовершенствованы звук и корпус, коврик позволит зарядить несколько устройств одновременно.

Обновлённые AirPods выйдут вместе с AirPower весной этого года. Об этом сообщает азиатское издание Economic Daily News.

Предположительно, наушники будут предлагаться в двух цветах — чёрном и белом. Также корпус аксессуаров будет выполнен из специального материала для лучшего сцепления с кожей. Эти AirPods будут стоить 200 долларов из-за сложности сборки.

AirPower окажется толще, чем полагалось ранее, и позволит заряжать одновременно смартфон, наушники с кейсом с поддержкой Qi (которые пока не вышли) и смарт-часы. Или же два смартфона с помощью одной док-станции. Таким образом, количество проводов в доме значительно уменьшится.

Ранее стало известно, что в iPhone 2019 года Apple не будет добавлять разъём USB-C, а в коробку положит обычную зарядку на 5 Ватт. Быструю придётся покупать отдельно. Замена разъёма снизила бы спрос на аксессуары.