Гаджеты Apple могут заговорить голосом куклы Барби

Apple купила стартап Pullstring, разрабатывающий голосовые приложения для игрушек, чтобы усовершенствовать своего ассистента Siri. Об этом сообщает Axious.
Одна из разработок Pullstring — приложение Hello Barbie. Издания уже в шутку предположили, что Siri в будущем заговорит голосом знаменитой куклы. Стоимость сделки — не менее 30 миллионов долларов. Точная сумма не разглашается.
Цель Apple — повысить конкурентоспособность Siri на фоне Amazon Alexa и Google Assistant. Pullstring также разрабатывала программное обеспечение для этих голосовых помощников.
В 2018 году Siri был серьёзно усовершенствован. В последнем тесте Loup Ventures он занял второе место, после Google Assistant, ответив правильно на 78,5% вопросов.
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