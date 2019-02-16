Гаджеты Apple могут заговорить голосом куклы Барби

Компания из Купертино приобрела стартап, который ранее разрабатывал приложение Hello Barbie.

Apple купила стартап Pullstring, разрабатывающий голосовые приложения для игрушек, чтобы усовершенствовать своего ассистента Siri. Об этом сообщает Axious.

Одна из разработок Pullstring — приложение Hello Barbie. Издания уже в шутку предположили, что Siri в будущем заговорит голосом знаменитой куклы. Стоимость сделки — не менее 30 миллионов долларов. Точная сумма не разглашается.

Цель Apple — повысить конкурентоспособность Siri на фоне Amazon Alexa и Google Assistant. Pullstring также разрабатывала программное обеспечение для этих голосовых помощников.

В 2018 году Siri был серьёзно усовершенствован. В последнем тесте Loup Ventures он занял второе место, после Google Assistant, ответив правильно на 78,5% вопросов.