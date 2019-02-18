Списывать станет проще. В Apple Watch появилась "Википедия"

Найти статьи из цифровой энциклопедии теперь можно на смарт-часах. Также приложение подберёт статьи на основе местоположения.

В App Store для Apple Watch появилось приложение "Википедии" — MiniWiki. Об этом сообщает 9to5mac.

В него загружены статьи из цифровой энциклопедии. Материалы можно найти с помощью поисковой строки, приложение поддерживает такие возможности, как чтение в автономном режиме, закладки и прочее.

Интересная возможность — функция "Рядом". С её помощью на основе данных о местоположении вы найдёте статьи о местах вокруг вас.

MiniWiki доступно в App Store бесплатно. Также приложение включает в себя встроенные покупки.