Списывать станет проще. В Apple Watch появилась "Википедия"

В App Store для Apple Watch появилось приложение "Википедии" — MiniWiki. Об этом сообщает 9to5mac.
В него загружены статьи из цифровой энциклопедии. Материалы можно найти с помощью поисковой строки, приложение поддерживает такие возможности, как чтение в автономном режиме, закладки и прочее.
Интересная возможность — функция "Рядом". С её помощью на основе данных о местоположении вы найдёте статьи о местах вокруг вас.
MiniWiki доступно в App Store бесплатно. Также приложение включает в себя встроенные покупки.
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