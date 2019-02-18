Аналитик рассказал, какие устройства Apple выйдут в 2019 году

В смартфонах будет усовершенствована батарея и появится возможность зарядки других устройств через корпус телефона. Зато внешне они не сильно изменятся.

Инсайдер Минг Чи Куо в исследовательском отчёте рассказал, какие устройства выпустит Apple в 2019 году. Об этом сообщает MacRumors.

iPhone

В этом году компания из Купертино также выпустит три смартфона: 5,8- и 6,5-дюймовый с OLED-экраном, а также 6,1-дюймовый с LCD-экраном.

У преемника iPhone XR объём оперативной памяти будет увеличен с 3 до 4 ГБ. Все модели получат корпуса из матового стекла, увеличенные батареи и смогут заряжать другие устройства от корпуса беспроводным путём. Также аппараты поддержат технологию Ultra-Wide Band — беспроводную технологию связи на малых расстояниях при низких затратах энергии.

У устройств с тройными камерами будут широкоугольный объектив, ультраширокоугольный и телевик для оптического зума. У всех трёх смартфонов будут разъёмы Lightning, а не USB-C. Ранее аналогичное заявление сделала Mac Otakara. Также в них будет "челка" того же размера, что и в текущих моделях, а не уменьшенная.

iPad

Apple выпустит новый iPad в 2019 году. Вместо 9,7-дюймовой версии будет выпущена увеличенная — 10,2-дюймовая. Также выйдет обновлённый iPad Mini с усовершенствованным процессором.

Mac

В Купертино выпустят 16-16,5-дюймовый MacBook Pro с переосмысленным дизайном. Какие конкретно изменения внесут в экстерьер, не сообщается. Обновлённый 13-дюймовый MacBook Pro выйдет с 32 ГБ оперативной памяти.

Также нас ждет Mac Pro с модульной конструкцией и 31,6-дюймовый монитор с поддержкой разрешения 6К.

Apple Watch

В 2019 году функция замера ЭКГ станет доступна за пределами США. Напомним, в Apple Watch Series 4 её активировали в декабре 2018 года. Она и сейчас может работать в любой стране, для этого нужно переключить регион на США. Также в этом году мы увидим Apple Watch Series 3 с керамическим корпусом. Будет ли такой у Apple Watch Series 4, неизвестно.

Аксессуары

Массовые отгрузки AirPods 2 и AirPower начнутся в первой половине 2019 года. Ранее издание Digitimes со ссылкой на источники в цепочке поставок сообщило, что производство беспроводной зарядки уже началось. Наушники поддержат беспроводную зарядку. Ранее стало известно, что они будут предлагаться в двух цветах — белом и черном.

Также компания выпустит обновлённый iPod Touch. В нём будет усовершенствован процессор.