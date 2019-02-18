Xiaomi готовит свой первый смартфон с выдвижной селфи-камерой

Топ-менеджер компании подтвердил разработку телефона. Какая это модель, не сообщается.

Xiaomi может представить смартфон с выдвижной фронтальной камерой. Об этом сообщает BGR India.

По словам директора по продукту Xiaomi Ван Тен Томаса, у компании с 2015 года есть патенты с такой технологией. Он также подтвердил, что бренд уже работает над созданием устройства.

Возможно, первым смартфоном компании с выдвижной камерой станет Mi MIX 4. MIX — линейка, где бренд экспериментирует с эргономикой. В конце прошлого года под ней вышел слайдер MIX 3.

Смартфоны с выдвижной камерой начали выходить летом прошлого года. Лайф тестировал Vivo NEX с таким форм-фактором.