Найден способ зарядить iPhone XR в четыре раза быстрее, чем обычно

Смартфон поддерживает стандарт зарядки, что прилагается к ноутбукам Apple, и мощность, с которой они питают устройства.

iPhone XR зарядился от адаптера для MacBook с мощностью 30 ватт от 23% до 80% всего за 25 минут. Об этом сообщил пользователь Reddit.

Это в четыре раза быстрее, чем от обычного пятиваттного блока, который лежит в комплекте, и вдвое быстрее, чем от адаптера на 18 ватт.

Переживать за целостность смартфона не нужно. Он поддерживает стандарт USB Power Delivery и зарядку с мощностью в 30 ватт.

Можно использовать адаптер, что лежит в комплекте MacBook, а можно купить его отдельно. В обоих случаях также понадобится кабель Lightning / USB-C.