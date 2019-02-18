Xiaomi представит ещё один смартфон вместе с Mi 9

У этой модели будет оригинальный корпус. Об остальных отличиях пока не сообщается.

Генеральный директор Xiaomi выложил в Weibo фото Xiaomi Mi 9 Explorer Edition.

Смартфон отличается от обычной версии оформлением корпуса — там нарисованы комплектующие девайса. Будут ли какие-то ещеё отличия, неизвестно.

В мае 2018 года компания также представила Xiaomi Mi 8 Explorer Edition. Он в отличие от Mi 8 получил внутриэкранный сканер отпечатка. Известно, что он будет и в обычном Mi 9.

Пользователи Интернета заметили, что на корпусе Mi 8 Explorer Edition был именно рисунок. Материнская плата и процессор располагаются не на тех местах, как показано на крышке.

Смартфоны представят 20 февраля в один день с Samsung Galaxy S10. Они также будут интересны тройной камерой.