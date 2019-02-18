Xiaomi представит ещё один смартфон вместе с Mi 9

Генеральный директор Xiaomi выложил в Weibo фото Xiaomi Mi 9 Explorer Edition.
Xiaomi #Mi9 Transparent Edition— Ben Geskin (@VenyaGeskin1) 18 февраля 2019 г.
(via Lei Jun / Weibo) pic.twitter.com/RVNds5fFNJ
Смартфон отличается от обычной версии оформлением корпуса — там нарисованы комплектующие девайса. Будут ли какие-то ещеё отличия, неизвестно.
В мае 2018 года компания также представила Xiaomi Mi 8 Explorer Edition. Он в отличие от Mi 8 получил внутриэкранный сканер отпечатка. Известно, что он будет и в обычном Mi 9.
Пользователи Интернета заметили, что на корпусе Mi 8 Explorer Edition был именно рисунок. Материнская плата и процессор располагаются не на тех местах, как показано на крышке.
Смартфоны представят 20 февраля в один день с Samsung Galaxy S10. Они также будут интересны тройной камерой.
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