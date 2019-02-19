Huawei пыталась украсть у Apple секретную информацию

Противостояние между известными технологическими брендами продолжается. На этот раз китайская компания пыталась добраться до ценных бумаг незаконным путём.

Huawei пыталась украсть у Apple технологию замера сердцебиения, что используется в Apple Watch. Об этом сообщает The Information.

Сотрудники китайской компании связывались с поставщиками компании из Купертино. Они просили предоставить ценные бумаги в обмен на крупные заказы.

Также электронный гигант пытался получить информацию через бывшего сотрудника Apple. Его приглашали на работу под видом заинтересованности в кадре. На деле же им была нужна только информация о датчике.

Сообщается, что такую технологию Huawei хотела установить в новые смарт-часы. Есть информация, что они и внешне будут похожи на Apple Watch.